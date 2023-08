Paus sieht Kindergrundsicherung auf der Zielgeraden

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus sieht die Debatte um die Kindergrundsicherung auf der Zielgeraden. Sie gehe optimistisch in die weiteren Gespräche, auch mit dem Bundesfinanzminister, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Tags der offenen Tür in ihrem Ministerium in Berlin. Die Ampel müsse beides im Blick haben, Investitionen in Kinder und in die Wirtschaft. Paus hatte diese Woche Entlastungen für Unternehmen blockiert und damit im Kabinett einen Eklat ausgelöst. Seit Wochen ringt sie mit dem Finanzministerium um die Höhe der Ausgaben für die geplante Kindergrundsicherung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 02:00 Uhr