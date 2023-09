Paus sieht in Kindergrundsicherung eine Entlastung für Jobcenter und Kommunen

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus sieht in der Kindergrundsicherung eine Entlastung für Kommunen und Jobcenter. Paus sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, künftig gebe es für die Familien eine feste Anlaufstelle für alle Leistungen. Deshalb müssten sich zum Beispiel die Jobcenter nicht mehr um solche Themen kümmern und könnten sich auf die Arbeitsvermittlung konzentrieren. Das lange umstrittene Gesetz soll heute vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden und 2025 in Kraft treten. 23 zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren in einem gemeinsamen Appell, dass geflüchtete Kinder von den Leistungen ausgeschlossen werden. Sie sehen darin einen Verstoß gegen die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 08:00 Uhr