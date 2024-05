Paus rechnet kommendes Jahr mit Kindergrundsicherung

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus rechnet damit, dass die umstrittene Kindergrundsicherung im kommenden Jahr eingeführt wird. Sie verwies in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf die laufenden Gespräche im Parlament - dann werde auch der weitere Zeitplan konkretisiert. Die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung ist in der Ampel-Koalition umstritten. Die FDP stört sich an den zusätzlichen Stellen in der Verwaltung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 12:00 Uhr