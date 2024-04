Paus lobt geplante Änderungen für Transsexuelle

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus verteidigt das geplante Selbstbestimmungsrecht als großen Fortschritt. In der "Welt am Morgen" auf Bayern 2 sagte sie, damit fielen unzumutbare Hürden bei der Änderung des offiziellen Geschlechts weg. Die Grünen-Politikerin betonte, dass das Bundesverfassungsgericht mehrfach Änderungen des jahrzehntealten Transsexuellengesetzes angemahnt habe. Am Vormittag soll der Bundestag die Reform beschließen. Unter anderem sollen bereits Jugendliche ab 14 Jahren mit dem Einverständis der Eltern ihre Geschlechtseintragung ändern können. Bislang waren dafür Gutachten und ein Gerichtsbeschluss nötig. Außerdem galt eine Beratungspflicht, die nun wegfällt. Das kritisiert die Union. Fraktionsvizechefin Bär sagte im Morgenmagazin, der Kinder- und Jugendschutz werde ausgeblendet. Dass der Geschlechtseintrag jedes Jahr neu geändert werden darf, öffne zudem Missbrauch Tür und Tor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 09:00 Uhr