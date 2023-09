Paus lobt Einigung auf Kindergrundsicherung

Berlin: Familienministerin Paus hat die Einigung der Ampel-Koalition in Sachen Kindergrundsicherung gelobt. Sie freue sich, dass die Regierung kommende Woche dieses zentrale sozialpolitische Projekt im Kabinett auf den Weg bringe, erklärte die Grünen-Politikerin. Zuvor hieß es aus Regierungskreisen, das Familienministerium habe die Hinweise aus anderen Ressorts und der Bundesagentur für Arbeit bei den relevanten Punkten umgesetzt. Umstritten war bis zuletzt, ob es auch künftig für Asylbewerber den in der Corona-Pandemie eingeführten Sofortzuschlag von 20 Euro pro Kind und Monat geben soll. Die FDP sah dies als Fehlanreiz und leistete Widerstand. Die Passage wurde nun gestrichen. Die Ampel-Koalition will in der Kindergrundsicherung bisherige Leistungen wie das Kindergeld und den Kinderzuschlag bündeln. Start soll im übernächsten Jahr sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 18:45 Uhr