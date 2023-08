Paus legt Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung vor

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus hat offenbar den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung an Kanzleramt und Finanzministerium übermittelt. Wie vom Kanzler gewünscht, habe sie unterschiedliche Varianten vorgelegt, sagte sie dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Sie zeigte sich zuversichtlich, dass es bis zur Kabinettsklausur in Meseberg Ende des Monats eine Einigung gibt. Mit der Kindergrundsicherung will Paus Leistungen für Familien zusammenfassen und diese zugleich erhöhen. Die FDP sieht das kritisch. Die Grünen-Politikerin und FDP-Chef Lindner streiten deshalb seit Wochen über die Finanzierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 03:00 Uhr