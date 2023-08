Paus bekommt Unterstützung für ihre Blockade des Wachstumschancengesetzes

Berlin: Grünen-Fraktionsvize Audretsch hat die Blockade des Wachstumschancengesetzes durch seine Parteikollegin und Bundesfamilienministerin Paus verteidigt. Er sagte im Deutschlandfunk, es gebe zwei große Aufgaben: Starke Investitionsimpulse zu setzen und in die Zukunft von Kindern zu investieren. Es sei gut, dass beides nochmals beraten werde. Paus hatte gestern im Kabinett ihr Veto gegen die Verabschiedung des Gesetzentwurfs von Finanzminister Lindner eingelegt. Er sieht milliardenschwere Steuererleichterungen für Unternehmen vor. Paus argumentierte nach Angaben aus Regierungskreisen, man könne nicht so viel Geld in die Wirtschaft stecken und an der Kindergrundsicherung zur Unterstützung von Familien mit wenig Geld sparen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 14:00 Uhr