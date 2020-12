Paula Beer gewinnt Europäischer Filmpreis

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Schauspielerin Paula Beer ist mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Die Jury wählte sie für ihre Rolle in "Undine" zur besten Darstellerin. Bei den Männern ging die Auszeichnung an den Dänen Mads Mikkelsen, der in der Tragikkomödie "Der Rausch" einen Mann spielt, der die Grenzen und Möglichkeiten des Alkohols austestet. Der Streifen erhielt auch die Preise für das beste Drehbuch und die Beste Regie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 22:00 Uhr