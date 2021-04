Paul Simon verkauft Songrechte an Sony Music

New York: Der amerikanische Singer-Songwriter Paul Simon hat dem Musikkonzern Sony Music die Rechte an seinen Werken verkauft. Der Katalog umfasse Simons gesamtes Werke aus sechs Jahrzehnten seiner Karriere - aus seiner Zeit als Teil des Duos Simon & Garfunkel aber auch als Solo-Künstler. Dazu zählen Hits wie "The Sound of Silence", "Bridge Over Troubled Water" und "Mrs. Robinson". Angaben über den Verkaufspreis wurden nicht gemacht. Die Verlagsrechte haben sich in der Musikbranche mit dem Erfolg der Streaming-Dienste zu einem wertvollen Gut entwickelt. In der Corona-Pandemie erhielten sie zusätzliche Bedeutung als Einnahmequelle, da die Einnahmen aus Live-Konzerten wegfielen. Erst im Dezember hatte Bob Dylan seine Verlagsrechte an den Musikkonzern Universal Music verkauft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 17:00 Uhr