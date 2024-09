Paul-Ehrlich-Preis geht an Immun-Forscher

Frankfurt am Main: Drei Forscher erhalten nächstes Jahr den renommierten Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis. Unter ihnen ist eine aus Deutschland stammende Ärztin. Sie werden für ihre Erkenntnisse über die angeborene Immunabwehr ausgezeichnet. Dies ermögliche der Medizin, Infektionen, Krebs und entzündliche Erkrankungen effektiver zu behandeln, so der Stiftungsrat. Die drei Forscher teilen sich das Preisgeld von 120.000 Euro. Sie erhalten die Auszeichnung am 14. März in der Frankfurter Paulskirche. Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ist einer der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 21:00 Uhr