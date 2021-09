Paul Ehrlich-Preis geht an Biontech-Gründer

Politiker reagieren entsetzt auf Bluttat in Tankstelle

Idar-Oberstein: Die Tötung eines Tankstellen-Kassierers im Streit über die Maskenpflicht sorgt bundesweit für Entsetzen. Am Tatort in Idar-Oberstein legten zahlreiche Bürger Blumen und Kränze nieder und stellten Kerzen auf. In Berlin sprach Bundesjustizministerin Lambrecht von einer empörenden, widerlichen Tat. Der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern müsse sich der Rechtsstaat mit allen Mitteln entgegenstellen. Ähnlich äußerten sich Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock, SPD-Kanzlerkandidat Scholz und CDU-Generalsekretär Ziemiak. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige soll dem Kassierer in den Kopf geschossen haben, nachdem dieser ihn beim Bierkauf zwei Mal auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2021 16:00 Uhr