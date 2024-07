Patrick Lange muss bei Triathlon-Challenge Roth aufgeben

Roth: In der mittelfränkischen Stadt findet seit heute Früh wieder die Triathlon-Challenge statt. Für den deutschen Mitfavoriten Patrick Lange war das Rennen früh beendet. Er musste aufgeben, nachdem er beim Schwimmen einen Tritt abbekommen und sich dabei eine Rippe geprellt hatte. Damit hat der Däne Magnus Ditlev gute Chancen, nach 2022 und 2023 den dritten Sieg in Serie in Roth zu holen. Ditlev wechselte als Erster auf die Laufstrecke. Bei den Frauen ruhen die deutschen Hoffnungen auf der ehemaligen Ironman-Weltmeisterin und zweimaligen Roth-Gewinnerin Anne Haug, die nach dem Radrennen ebenfalls an der Spitze liegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 13:00 Uhr