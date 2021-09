Patrick Lange gewinnt Triathlon-Klassiker in Roth

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Roth: Patrick Lange hat den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen. Lange überquerte nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 170 Kilometern Radfahren und gut 42 Kilometern Laufen als Erster die Ziellinie. Er verwies Nils Frommhold auf Platz zwei. Felix Hentschel auf Rang 3 komplettierte den deutschen Dreifach-Erfolg. Mitfavorit Sebastian Kienle, der 2018 in Roth gewinnen konnte, war aufgrund von Problemen an der Achillessehne vorzeitig aus dem Rennen ausgestiegen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.09.2021 16:00 Uhr