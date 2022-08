Patricia Schlesinger legt Amt als rbb-Intendantin nieder

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Patricia Schlesinger legt ihr Amt als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück. Die Vorsitzenden von rbb-Rundfunkrat und -Verwaltungsrat haben die Demission bereits angenommen. Die Leitung des rbb übernimmt ab sofort Hagen Brandstäter, der bisherige stellvertretende Intendant. Morgen will der Rundfunkrat des Senders über das weitere Vorgehen beraten. Schlesinger hatte den öffentlich-rechtlichen rbb seit 2016 geleitet und war zuletzt wegen fragwürdiger Beraterverträge, Essensabrechungen in ihrer Privatwohnung sowie ihrem vergünstigten Dienstwagen in die Kritik geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 21:00 Uhr