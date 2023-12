Patriarch Pizzaballa fordert Ende der Kämpfe in Nahost

Bethlehem: Im Heiligen Land sind die Weihnachtsfeierlichkeiten wegen des Gaza-Kriegs deutlich kleiner ausgefallen. Bethlehem ist abgerielgt. Es gibt keine Festbeleuchtung, auf dem Krippenplatz fehlt der Weihnachtsbaum. Das Oberhaupt der Katholiken im Heiligen Land, Kardinal Pizzaballa, forderte in seiner Weihnachtspredigt ein Ende der Kämpfe. Der Patriarch von Jerusalem appellierte an die Mächtigen der Welt, gerechte und endgültige Lösungen für die Völker des Nahen Ostens zu finden. Auch Papst Franziskus rief zum Frieden auf. Bei der Christmette im Petersdom in Rom kritisierte er die "Logik des Krieges", die zum Scheitern verurteilt sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 04:00 Uhr