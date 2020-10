Patientenschützer nennen Spahns Pflegereform unzureichend

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hält die geplante Pflegereform von Bundesgesundheitsminister Spahn für unzureichend. Die Deckelung des Eigentanteils auf 700 Euro für maximal drei Jahre sieht der Stiftungs-Vorstand Brysch kritisch. Es gebe kaum Pflegebedürftige, die drei Jahre im Heim lebten. Etwa Zwei-Drittel der Betroffenen, so Brysch, verstürben bereits innerhalb des ersten Jahres. Auch eine Deckelung des Eigentanteils auf 700 Euro pro Monat sei nicht nötig, da in der Hälfte der Bundesländer dieser Höchstbetrag gar nicht erreicht werde. - Spahn will die Pflegeversicherung mit einem sechs Milliarden Euro teuren Konzept reformieren. Unter anderem sollen Pflegekräfte künftig besser und nach Tarif bezahlt werden. Diejenigen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, sollen mehr Geld und bessere Angebote bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 12:00 Uhr