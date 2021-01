Patientenschützer kritisiert Lockdown-Maßnahmen als unzureichend

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem neuerlichen Corona-Gipfel hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz scharfe Kritik am bisherigen Vorgehen von Bund und Ländern geübt. Stiftungs-Vorstand Brysch sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die geplanten Lockdown-Verschärfungen seien zum Schutz der Pflegeheime völlig unzureichend. Es müsse ein Ende haben, dass je nach Region bis zu 90 Prozent der Corona-Todesopfer Pflegeheimbewohner sind. Mit nächtlichen Ausgangssperren, Homeoffice und FFP2-Masken-Pflicht werde sich daran kaum etwas ändern, so Brysch. Wenn Bewohner mit einem negativen PCR-Test nicht an einen sicheren Ort gebracht würden, seien Ketteninfektionen programmiert. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, wiederum warnt vor einer sinkenden Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn die Politik heute weitere Verschärfungen beschließe, müssten diese auch wirklich durch Fakten belegbar sein, so Gaß. Experten, die die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten beraten, warnen vor allem, dass sich die Mutation aus Großbritannien hierzulande ausbreiten könnnte, die offenbar deutlich ansteckender ist als die bisherige Covid-19 - Form.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 08:00 Uhr