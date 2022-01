Patientenschützer kritisieren Pflegereform

Ruhige Silvesternacht in Bayern, tödlicher Unfall bei Bonn

München: In Bayern ist das neue Jahr nach Angaben der Polizei relativ ruhig gestartet. Dennoch mussten die Einsätzkräfte etliche Male ausrücken, wegen Ruhestörung und Verstößen gegen die Coronaregeln, aber auch aufgrund von Unfällen mit Pyrotechnik und Bränden. Die Münchner Polizei meldete etwa 600 Einsätze, auch in anderen Regionen hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. Bundesweit gab es in der Silvesternacht mehrere schwere Unfälle. In Hennef bei Bonn kam ein Mann ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die beiden hatten vermutlich einen selbstgebauten Böller gezündet. In Hamburg schwebt ein Mann nach einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper in Lebensgefahr, in Berlin wurden mehrere Menschen ins Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 13:00 Uhr