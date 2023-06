Patientenschützer kritisieren Lauterbach wegen Organspende

Meldungsarchiv - 03.06.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Anlässlich des heutigen Tags der Organspende hat die Stiftung Patientenschutz scharfe Kritik an Gesundheitsminister Lauterbach geübt. Dieser hatte angesichts des Mangels an Spenderorganen erneut eine Widerspruchslösung gefordert, die aber vor drei Jahren bereits im Bundestag gescheitert ist. Der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, wirft Lauterbach vor, mit dem Vorstoß von eigenem Versagen ablenken zu wollen. Seit Jahren kämen weder der Aufbau eines Transplantationsregisters noch die Einholung von Willenserklärungen bei den Bürgerämtern voran. Stattdessen wolle Lauterbach die von ihm favorisierte Widerspruchslösung erzwingen, so Brysch. Dann wäre jeder Bürger automatisch ein potenzieller Organspender - wenn er nicht ausdrücklich widerspricht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 06:45 Uhr