Patientenschützer kritisieren Gesundheitsministerkonferenz

Spahn sieht keinen Kontrollverlust in der Corona-Krise

Lindau: Nach der Gesundheitsministerkonferenz sieht Gesundheitsminister Spahn keinen Kontrollverlust in der Corona-Krise. Man habe noch alle Instrumente in der Hand, um diese Welle zu brechen, sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister im BR-Interview. Gleichzeitig räumte Spahn ein, dass noch immer zu wenig Menschen immunisiert seien. Besonders wichtig seien Booster-Impfungen für ältere Menschen und medizinisches Personal, hieß es nach der Konferenz in Lindau. So sollte eine dritte Impfung nach einem halben Jahr die Regel sein. In den Pflegeheimen soll es künftig verpflichtende, aber kostenfreie Tests auch für Geimpfte und Genesene geben. Das gelte für Besuchende und das Personal. Die Gesundheitsminister sprachen sich außerdem für mehr Kontrollen der 3G-Regel aus

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 16:00 Uhr