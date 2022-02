Patientenschützer kritisieren Corona-Bonus

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Entwurf für den von der Bundesregierung geplanten Corona-Bonus für Pflegekräfte ist fertig: Demnach sollen Vollzeitkräfte in der Altenpflege einen Corona-Bonus von bis zu 550 Euro bekommen. Insgesamt steht eine Milliarde Euro zur Verfügung. Die Hälfte sollen Pflegekräfte in Kliniken bekommen, die andere Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. Der Corona-Bonus soll spätestens Ende des Jahres ausgezahlt werden. Patientenschützer kritisierten, damit behielten Skeptiker recht. Denn von den in Aussicht gestellten 3.000 Euro komme so am Ende nur ein Sechstel in der Altenpflege an. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", außerdem würden Mitarbeiter benachteiligt, die sich um andere Patienten gekümmert hätten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 13:45 Uhr