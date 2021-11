Patientenschützer fordern Kriterien für verschiebbare Operationen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert eine einheitliche Regelung, welche Operationen in der Corona-Pandemie verschoben werden sollen. Stiftungsvorstand Brysch forderte Bund und Länder auf, für transparente und nachvollziehbare Kriterien zu sorgen. Der Begriff der planbaren Operationen sei rechtlich unbestimmt, so Brysch. Offen bleibe zudem, wann ein Krankenhaus an seine Belastungsgrenze stößt. - Die Kliniken sind in der Pandemie angehalten, planbare Eingriffe zu verschieben, um Kapazitäten für Corona-Patienten freizuhalten. Dafür erhalten sie Ausgleichszahlungen. - Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft müssen inzwischen mehr als drei Viertel aller Krankenhäuser Operationen verschieben. Betroffen sind vor allem orthopädische Eingriffe. Aber auch bei Krebsbehandlungen müssten Einschränkungen gemacht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 14:00 Uhr