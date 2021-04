Patientenschützer fordern Klarheit zu Immunität

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Patientenschützer fordern eine rasche Antwort auf die Frage, ob Corona-Geimpfte andere anstecken können oder nicht. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, bezeichnete es als unerträglich, dass diese Schlüsselfrage immer noch nicht geklärt sei. So würden zu viele Freiheitsrechte eingeschränkt. Das bekommen laut Brysch besonders Pflegeheimbewohner zu spüren. Mehr als 75 Prozent der Menschen hätten hier bereits eine zweite Impfung erhalten, doch an den restriktiven Regelungen ändere sich nichts. So müssten private Besuche - auch zu Ostern - einen Tag vorher angemeldet und auf eine halbe Stunde begrenzt werden. Solche rigiden Maßnahmen würden dann von Bund, Ländern und Heimbetreibern als Öffnungskonzepte verkauft, kritisierte Brysch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 11:00 Uhr