Patientenschützer fordern besseren Hitzeschutz in Kliniken und Pflegeheimen

Berlin: Kliniken und Pflegeheime in Deutschland müssen aus Sicht von Patientenschützern besser auf zunehmende Hitzewellen vorbereitet werden. Um Patienten und Bewohner durch tropische Tage zu bringen, reiche es nicht aus, ihnen ausreichend Getränke zur Verfügung zu stellen, am Morgen zu lüften und den Speiseplan anzupassen, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch. In vielen Einrichtungen hätten die meisten Zimmer nicht einmal Jalousien oder Rollos. Brysch fordert von der Bundesregierung einen verbindlichen Investitionsplan für die 1.600 Krankenhäuser und 12.000 Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Schließlich sehe das geplante Sondervermögen für die Infrastruktur auch vor, Deutschland klimafest zu machen.

