Patientenschützer fordern Bauvorschriften für kühlere Pflegeheime

FDP stellt Fracking-Verbot infrage

Berlin: Die FDP spricht sich für eine Aufhebung des Fracking-Verbots aus, um heimische Erdgasreserven zu fördern. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Herbst, sagte "Welt am Sonntag", wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass Fracking unter modernen Sicherheitsstandards keine relevanten Umweltschäden verursache. Wer Fracking-Gas aus den USA importiere, der könne nicht gegen eine solche Förderung in Deutschland sein, so Herbst. Auch der energiepolitische Sprecher der FDP, Kruse, sagte, alle Optionen, die heimische Erdgasförderung auszuweiten, müssten geprüft werden. Allerdings stehen die Liberalen in der Ampelkoalition allein mit ihrer Haltung.- Seit 2007 ist Fracking in Deutschland verboten. Dabei wird unter hohem Druck mit Chemikalien versetztes Wasser in den Untergrund gepresst, um Erdöl oder Erdgas aus tiefliegenden Gesteinsschichten zu fördern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2022 08:00 Uhr