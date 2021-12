Patientenschützer: An Weihnachten weniger Besucher in Pflegeheimen

Steinmeier und Aigner rufen in ihren Weihnachtsansprachen zu Zusammenhalt auf

Berlin: In seiner Weihnachtsansprache hat Bundespräsident Steinmeier die Menschen in Deutschland aufgerufen, in der Corona-Pandemie zusammenzustehen. Er sagte, nach zwei Jahren mache sich Frust breit und leider auch Aggression. In einer Demokratie müssten nicht alle einer Meinung sein, aber, so der Bundespräsident wörtlich: Wir sind ein Land. Wir müssen uns auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Auch Bayerns Landtagspräsidentin Aigner forderte in ihrer Weihnachtsansprache Zusammenhalt. Der Gemeinsinn müsse über den Einzelinteressen stehen. Sie räumte auch ein, dass die Politik bei der Pandemie-Bekämpfung Fehler gemacht habe. Zu diesen müsse man stehen. Demut sei auch in der Politik angezeigt. Die Rede von Bundespräsident Steinmeier wird morgen um 20.10 Uhr im Ersten ausgestrahlt, die von Landtagspräsidentin Aigner am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.40 Uhr im BR Fernsehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 07:00 Uhr