Patienten meiden Facharztpraxen aus Angst vor Covid-19-Ansteckung

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Weil in der Corona-Krise deutlich weniger Menschen zum Facharzt gehen, könnten Risikopatienten in Gefahr geraten. Davor haben in einer Umfrage des NDR Berufsverbände, Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen gewarnt. So meldeten zum Beispiel Kardiologen und Onkologen bis zu 50 Prozent weniger Patiententermine in den vergangenen Wochen. Zahnärzte verzeichnen sogar ein Minus von bis zu 80 Prozent. Die Menschen hätten oft Angst gehabt, sich beim Arzt mit dem Coronavirus zu infizieren, heißt es. Die ausbleibenden Termine könnten aber für manche lebensbedrohlich sein. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und Berufsverbände rufen dazu auf, Facharztbesuche jetzt dringend nachzuholen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 01:00 Uhr