Patient löst SEK-Einsatz in Klinik aus

München: In einer forensischen Klinik in Haar bei München ist es am Wochenende zu einem SEK-Einsatz gekommen. Ein 29-jähriger Patient randalierte, schmiss einem Klinikmitarbeiter ein Tablett ins Gesicht und riss einen Wasserhahn aus einem Waschbecken. Zudem bewaffnete er sich mit Scherben einer kaputten Uhr und schlug auf die Einsatzkräfte ein, die ihn festnahmen. Er selbst und ein Klinikmitarbeiter wurden verletzt. Mehr als 30 Beamte waren im Einsatz.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.04.2025 14:00 Uhr