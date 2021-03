Pastoraler Widerstand: Geistliche wollen Homosexuelle weiter segnen, Würzburger Hochschulpfarrer spricht von Dammbruch

Grünen-Fraktionschefs fordern Merkel zu Regierungserklärung im Bundestag auf

Berlin: Die Grünen-Fraktionschefs Göring-Eckardt und Hofreiter haben Kanzlerin Merkel aufgefordert, im Bundestag Stellung zu ihrer Corona-Politik zu beziehen. In Zeiten großer Krisen sei eine transparente Debatte über die Position der Bundesregierung und der politischen Auseinandersetzung im Parlament unerlässlich, schrieben sie in einem Brief an Merkel. Die Kanzlerin solle zudem Stellung zu der Debatte um den Impfstoff von Astrazeneca nehmen, hieß es weiter - die Bundesregierung müsse erklären, wie das Vertrauen in den Impfstoff und die Impfkampagne hierzulande und in Europa wieder gestärkt werden könne. Zu diesem Thema hatte Merkel kürzlich erklärt, sie würde sich mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen lassen, wolle aber warten, bis sie an der Reihe sei. Auch Kanzleramtsminister Braun und eine Reihe weiterer Ressortchefs hatten erklärt, sie würden sich das Präparat verabreichen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 10:00 Uhr