Passau und Kreis Regen verzeichnen die meisten Infektionen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Die 50.000-Einwohner-Stadt in Niederbayern verzeichnet nach wie vor das höchste Infektionsgeschehen im Freistaat. Wie das Landesamt für Gesundheit am Nachmittag mitteilte, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Passau weiter bei knapp 440. Seit Mitternacht gelten dort strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Polizei, die diese verstärkt kontrolliert, berichtet von nur wenigen Verstößen. So hätten vergangene Nacht drei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammen in einer Wohnung gefeiert. Die Behörden wurden auf sie aufmerksam, weil Nachbarn sie wegen Ruhestörung riefen. - Den zweithöchsten Inzidenzwert gibt es im niederbayerischen Landkreis Regen mit 340.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 19:00 Uhr