Passau nimmt besonders viel Geld durch Strafzettel ein

Passau: Die Stadt in Niederbayern nimmt auffallend viel Geld durch Strafzettel ein. Wie aus dem Rathaus bekannnt wurde, floss dadurch im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro in die Kassen. Zum Vergleich: Das ist mehr als in den größeren Städten Landshut und Rosenheim zusammenkamen und in etwa so viel wie in Regensburg - eine Stadt, die dreimal so groß ist wie Passau. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Da wird unter anderem genannt, dass die Pendler-Hochburg Passau relativ wenig öffentliche Parkplätze zu bieten hat, dafür aber teure Parkhäuser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 09:00 Uhr