Passagierzahlen an deutschen Flughäfen brechen um 98 Prozent ein

Berlin: Der Passagierbetrieb an deutschen Flughäfen ist einem Medienbericht zufolge aufgrund der Corona-Krise fast vollständig zum Erliegen gekommen. In der Woche vom 30. März bis 5. April zählte der Flughafenverband ADV nach Informationen des Spiegels nur noch knapp 98.000 Passagiere in Deutschland. Das ist ein Einbruch gegenüber dem Vorjahr von fast 98 Prozent. 2019 waren es in der Vergleichswoche mehr als 4,5 Millionen Passagiere. Der Verband sprach von einem "historischen Tiefstwert". Der überwiegende Anteil der Airlines hat ihren Flugbetrieb vorerst eingestellt. Laut ADV arbeiteten trotzdem alle Flughäfen im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages, trotz massiver finanzieller Probleme.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 17:30 Uhr