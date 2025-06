Passagierflugzeug der Air India mit 240 Menschen an Bord stürzt ab

Ein Flugzeug mit dem Ziel London ist in Indien während des Start abgestürzt. Das Unglück ereignete sich in Ahmedabad im Westen des Landes in der Region Gujarat, auf Fernsehbildern sind brennende Trümmer und dichter schwarzer Rauch zu sehen - aber auch Menschen, die auf Tragen abtransportiert werden. Ob es Tote gegeben hat und wenn ja, wie viele, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Polizei waren mehr als 240 Menschen an Bord der Maschine. Das Flugzeug war auf dem Weg nach London und stürzte über einem Wohngebiet ab.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.06.2025 12:00 Uhr