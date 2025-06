Passagierflugzeug der Air India abgestürzt - Zahl der Opfer noch unklar

In Indien ist ein Flugzeug mit 242 Menschen an Bord kurz nach dem Start abgestürzt: Die Maschine der Fluggesellschaft Air India hatte das Ziel London. Sie startete vom Flughafen von Ahmé-dabad im Westen Indiens und stürzte dann in ein Wohngebiet. Fernsehbilder zeigten, wie das Flugzeug an Höhe verlor und dann ein Feuerball über Häusern aufstieg. Das Gesundheitsministerium des Landes sprach von vielen Toten, nannte aber keine Zahlen. Indische Medien gehen davon aus, dass alle Insassen ums Leben gekommen sind. Der Boeing 787 Dreamliner ist eines der modernsten Passagierflugzeuge. Nach Angaben des Flughafens setzte die Maschine kurz nach dem Abheben einen Notruf ab.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.06.2025 13:00 Uhr