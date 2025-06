Passagierflugzeug der Air India abgestürzt - Vermutlich keine Überlebenden

In Indien ist eine Passagiermaschine kurz nach dem Start abgestürzt: Laut Polizeiangaben gibt es keine Überlebenden. An Bord waren 242 Menschen. Das Flugzeug sollte nach London fliegen. Das Unglück ereignete sich im Westen des Landes, nahe dem Flughafen Ahmedabad. Kurz vor dem Absturz soll ein Notruf aus dem Cockpit der Maschine abgesetzt worden sein. Es gibt Bilder von indischen Medien, die zeigen, wie Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurde. Das Flugzeug war auf ein Gebäude gestürzt, auf ein Hostel eines örtlichen Krankenhauses, in dem junge Ärztinnen und Ärzte wohnen. Der indische Premierminister Modi sprach von einer "Tragödie". Deutschlands Außenminister Wadephul sagte, seine Gedanken und Gebete seien bei "unseren Freunden in Indien und allen, die auf ihre Angehörigen hoffen".

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.06.2025 14:00 Uhr