Passagiere der auf Grund gelaufenen Finnland-Fähre sind an Land

Helsinki: Alle Passagiere und die Crew der auf Grund gelaufenen Finnland-Fähre sind an Land gebracht worden. Das teilte die zuständige Küstenwache mit. Das Schiff befand sich auf dem Weg vom südfinnischen Turku in die schwedische Hauptstadt Stockholm. Gegen Mittag war die Fähre mit rund 280 Menschen an Bord vor der finnischen Inselgruppe Aland auf Grund gelaufen - offenbar absichtlich. Der Kapitän wollte nach Informationen eines lokalen Radiosenders so verhindern, dass das Schiff mit Wasser vollläuft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2020 19:00 Uhr