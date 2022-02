Passagier auf brennender Mittelmeer-Fähre lebend gefunden

Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Zwei Tage nach dem Ausbruch eines Feuers auf einer Autofähre vor der griechischen Insel Korfu haben Rettungskräfte einen Vermissten lebend gefunden. Die griechische Küstenwache teilte mit, der LKW-Fahrer habe sich im Heckbereich des Schiffes befunden. Er sei ansprechbar und unverletzt. Damit werden nun noch elf Menschen vermisst. Etwa 280 Passagiere und Crew-Mitglieder konnten in Sicherheit gebracht werden. Wegen der hohen Temperaturen an den Außenwänden des Schiffs von bis zu 600 Grad konnten zwischenzeitlich keine Rettungskräfte an Bord gehen - außerdem facht der Wind die Flammen immer wieder an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2022 14:00 Uhr