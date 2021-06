Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum ersten Mal seit sechs Jahren gibt es in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. Dabei ist sie je nach Standort unterschiedlich gut zu beobachten: In München sind nur etwa 6 Prozent der Sonne bedeckt, in Kiel sind es dagegen 19 Prozent. Die Finsternis ist bis etwa 13.30 Uhr sichtbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 12:00 Uhr