Partielle Sonnenfinsternis - in Bayern wohl nicht zu sehen

Berlin: Am Mittag gibt es über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis: Der dunkle Neumond schiebt sich vor die Sonne und verdeckt einen Teil von ihr. Die größte Abdeckung bundesweit gibt es mit etwa 22 Prozent im Norden. In München oder Regensburg sind es dagegen gerade mal um die 10 Prozent. Allerdings ist das Phänomen nur bei gutem Wetter zu beobachten - und die Aussichten sind nicht besonders gut. Vor allem in Bayern dürfte der Himmel zu stark bewölkt sein. Experten raten dazu, beim Beobachten unbedingt eine dafür vorgesehene Schutzbrille zu tragen. Eine Sonnenfinsternis ereignet sich, wenn Sonne, Mond und Erde auf einer geraden Linie liegen und sich der Mond zwischen Erde und Sonne schiebt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2025 05:00 Uhr