Partie Kroatien gegen Spanien ist in der Verlängerung

Bund und Länder bleiben bei Quarantäneregeln für Reiserückkehrer

Berlin: Bund und Länder haben bei Gesprächen vereinbart, die Regeln für Reiserückkehrer nicht kurzfristig zu ändern. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, hatte lediglich Mecklenburg-Vorpommern konkrete Vorschläge gemacht, welchen die anderen Bundesländer nicht folgten. Rückkehrer aus Risikogebieten brauchen daher weiter einen negativen Test, um eine Quarantäne zu verhindern. Wer aus einem Hochinzidenz-Gebiet kommt, muss mindestens fünf Tage in Quarantäne, kann sich dann aber freitesten. Wer aus einem Virus-Varianten-Gebiet zurückkehrt, muss 14 Tage in Quarantäne. Mehrere Ministerpräsidenten hatten wegen der Delta-Variante des Coronavirus schärfere Einreiseregeln gefordert. Bundesinnenminister Seehofer sagte der Süddeutschen Zeitung, dass er Chaos an der Grenze vermeiden wolle. Seehofer will keine stationären Kontrollen und schlägt stattdessen sogenannte "Schleiermaßnahmen" vor, also stichprobenartige Kontrollen direkt nach der Grenze.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 20:00 Uhr