Parteitag der US-Demokraten erreicht Höhepunkt

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: Mit der Bewerbungsrede von Joe Biden geht der virtuelle Parteitag der US-Demokraten in Kürze zu Ende. Der 77jährige äußert sich in seinem Wohnort Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Vor der mit Spannung erwarteten Rede haben politische Weggefährten die Errungenschaften des Senators in Videobotschaften umrissen. Zuvor hatte Präsident Trump seinen Herausforderer verbal scharf attackiert. Trump warnte, ein Sieg Bidens bei der Wahl im November werde eine Zeit wirtschaftlicher Not für Amerikaner einläuten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.08.2020 04:00 Uhr