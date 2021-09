Parteitag der Grünen hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 19.09.2021 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Woche vor der Bundestagswahl kämpfen die Grünen auf einem eintägigen Wahlparteitag noch um Stimmen. In Kürze wird die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock, ihre Rede halten, danach spricht der Ko-Vorsitzende Habeck. Im Mittelpunkt steht die soziale Abfederung der geplanten Klimaschutzmaßnahmen. Der Parteivorstand hat dazu einen Leitantrag formuliert, um den klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft sozial verträglich zu gestalten. Das Papier trägt den Titel "Ein Sozialpakt für klimagerechten Wohlstand". Zum Auftakt hatte Bundesgeschäftsführer Kellner bekräftigt, dass die Grünen am liebsten gemeinsam mit der SPD regieren und die Union in der Opposition sehen würden. In den Umfragen liegen die Grünen im Moment auf Platz drei, hinter der führenden SPD und der Union.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 12:30 Uhr