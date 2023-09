Parteitag bestätigt Söder erneut als CSU-Chef

München: Zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl ist Markus Söder mit 96,5 Prozent in seinem Amt als CSU-Chef bestätigt worden. Bayerns Ministerpräsident erzielte bei der Abstimmung ohne Gegenkandidaten auf dem Parteitag damit ein Rekordergebnis. Zuvor hatte Söder seine Partei in einer Rede auf den Endspurt des Wahlkampfs eingeschworen. Dabei sagte Söder, er stelle sich Wohlstand für alle vor. In seiner Vision bleibe die Natur erhalten und werde nicht gegen die Menschen ausgespielt. Er sprach sich außerdem für die Kernkraft aus und sagte, die Freien Wähler hätten keinen Einfluss auf die Politik in Berlin. Es komme es nicht auf den Koalitionspartner, sondern am Ende immer auf die CSU an, so Söder. Am Nachmittag tritt CDU-Chef Merz als Gastredner auf. Bei der Landtagswahl droht der CSU jüngsten Umfragen zufolge ihr schlechtestes Ergebnis seit rund 70 Jahren.

