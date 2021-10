Parteinachwuchs stellt Forderungen an eine Ampelkoalition

Bätzing fordert mehr Demokratie in der Kirche

München: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, plädiert für mehr Demokratie in der katholischen Kirche. Im BR24-Thema des Tages sagte er, dies sei möglich auch wenn die Kirche selbst nicht demokratisch, sondern bischöflich organisiert sei, mit dem Papst als letzter Entscheidungsinstanz. Nach den Worten des Bischofs ist es hilfreich, Menschen aller Schichten, Nationalitäten und Kulturen in Entscheidungen einzubinden. Bätzing äußerte sich mit Blick auf den weltweiten Reformdialog, den synodalen Weg, den Papst Franziskus angestoßen hatte. Der Limburger Bischof glaubt, dass die deutsche Diskussion auch der Weltkirche Impulse geben kann. Er verwies auf die Synodalversammlung in Frankfurt, die entschieden hatte, dass Bischöfe Entscheidungen in die Hände von gewählten Vertretungen legen dürfen. Nach Einschätzung von Bätzing verfolgt der Vatikan die kritische Diskussion in Deutschland mit - so wörtlich- einer gewissen Ängstlichkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2021 07:00 Uhr