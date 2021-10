Parteinachwuchs stellt Forderungen an Ampel-Koalition

Nachrichtenarchiv - 08.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Blick auf die Sondierungsgespräche über eine mögliche Ampel-Koalition haben die Jusos ein Mitspracherecht gefordert. Deren Chefin Rosenthal sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn es konkret um die Inhalte gehe, müssten die Jusos mit am Tisch sitzen. Als ein Anliegen nannte Rosenthal die "Überwindung von Hartz IV". Der Sprecher der Grünen Jugend, Kurz, forderte wiederum auf Phoenix, die Klimakrise ins Zentrum zu stellen. Die 1,5-Grad-Politik müsse die Basis allen Regierungshandelns sein, sonst werde diese Regierung scheitern, so Kurz. Auch der Chef der Jungen Liberalen, Teutrine, forderte Reformen - konkret bei der Digitalisierungs-, Bildungs- und Rentenpolitik. Vertreter von SPD, Grünen und FDP hatten gestern erstmals zusammen über eine mögliche Koalition gesprochen. Im Anschluss kündigten sie vertiefte Gespräche für kommenden Montag an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2021 06:00 Uhr