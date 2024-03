Parteiloser US-Präsidentschaftsbewerber Kennedy stellt Vize-Kandidatin vor

Oakland: In den USA hat der parteilose Präsidentschaftsbewerber Robert F. Kennedy die Juristin Nicole Shanahan als Vizepräsidentschaftskandidatin benannt. Der 70-jährige Neffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy stellte sie bei einem Wahlkampf-Auftritt in Kalifornien vor. Die 38-jährige Shanahan ist die frühere Ehefrau des Google-Mitgründers Sergey Brin. Kennedy gehörte jahrzehntelang der Demokratischen Partei an. Immer wieder wurde er für Kontakte zu Politikern der extremen Rechten kritisiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 02:00 Uhr