Parteien werben zum Wahlkampfabschluss noch einmal um unentschlossene Wähler

München: Am letzten Tag vor der Bundestagswahl werben die Parteien noch einmal um unentschlossene Wählerinnen und Wähler. CDU und CSU kommen im Münchner Löwenbräukeller zusammen. Hauptredner sind Kanzlerkandidat Merz, CSU-Spitzenkandidat Dobrindt und CSU-Chef Söder. Die SPD hatte ihr großes Wahlkampffinale gestern Abend in Dortmund. Bundeskanzler Scholz ist heute noch in Brandenburg unterwegs und am Abend dann zu Gast bei der letzten Fernseh-Debatte vor der Wahl. Gemeinsam mit den Kanzlerkandidaten von Grünen und AfD, Habeck und Weidel, stellt er sich im Format eines "Speed-Datings" bei den Sendern Sat1 und Pro Sieben den Fragen von zehn Bürgerinnen und Bürgern. Merz ließ sich aus Termingründen entschuldigen. Parallel sind noch einmal Großdemos gegen einen drohenden Rechtsruck angemeldet, unter anderem in München und Augsburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 07:00 Uhr