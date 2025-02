Parteien werben um unentschlossene Wähler

Berlin: Am Tag vor der Bundestagswahl haben die Parteien noch einmal um unentschlossene Wähler geworben. Bundeskanzler Scholz sagte trotz des deutlichen Rückstandes der SPD in den Umfragen, er glaube an einen Wahlsieg. Er sei überzeugt, dass viele Bürger erst im Wahllokal ihre Entscheidung fällen. Unions-Kanzlerkandidat Merz sagte, morgen sei die Ampel endgültig Geschichte. Er zog für den Fall eines Wahlsiegs von CDU und CSU rote Linien für Koalitionsverhandlungen. Ein Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik und ein härterer Asylkurs sind nach seinen Worten nicht verhandelbar. AfD-Chef Chrupalla hingegen warf Merz antidemokratisches Verhalten vor. Denn der hatte erklärt: Stimmen an die AfD hätten am Tag nach der Wahl schon keinen Wert mehr. Wirtschaftsminister Habeck warb um Stimmen für die Grünen und begründete dies damit, dass die Klimakrise ein entschlossenes Handeln verlangt.

