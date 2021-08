Parteien verzeichnen so viele Großspenden wie noch nie

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor der Bundestagswahl verzeichnen die Parteien einen deutlichen Zuwachs an Großspenden. Das geht aus Daten des Bundestags hervor, über die der Spiegel berichtet. Demnach kamen bis gestern 8,4 Millionen Euro zusammen. Das seien jetzt schon mehr, als in allen bisherigen Jahren seit der Einführung der Offenlegungspflicht 2002. Die meisten Großspenden gingen mit 3,2 Millionen Euro an die FDP, die CDU erhielt 2,8 Millionen und die Grünen 1,9 Millionen Euro. Die CSU nahm rund 120.000 Euro ein, die SPD 100.000. Linke und AfD meldeten keine Großspenden. Nach dem Parteiengesetz müssen Einzel-Spenden, die 50.000 Euro übersteigen, dem Bundestagspräsidenten sofort gemeldet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 22:45 Uhr