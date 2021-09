Parteien treffen Aussagen zu möglichen Koalitionspartnern

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl positionieren sich die Parteien hinsichtlich künftiger Regierungsbündnisse. Der in Umfragen führende SPD-Kanzlerkandidat Scholz sprach sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in Leipzig für eine Koalition seiner Partei mit den Grünen aus. Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei schloss er wieder nicht aus. Auch Grünen-Kandidatin Baerbock äußerte sich positiv zu einem Bündnis mit der SPD. In einigen Politikfeldern sei man sich einig, in anderen nicht, etwa beim Klimaschutz. Unions-Kanzlerkandidat Laschet warnte vor einer rot-grünen Regierung. Die dürfe etwa in der Außenpolitik keine Verantwortung übernehmen, das wäre ein Sicherheitsrisiko, so Laschet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 06:00 Uhr